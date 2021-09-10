В Самарской области во время подводной рыбалки погиб отец троих детей

Погибший мужчина (справа) был фанатом подводного лова. ФОТО: Соцсети

В Самарской области во время подводной рыбалки погиб мужчина. ЧП произошло в ночь с 7 на 8 сентября на реке Усу, вблизи Междуреченска.

Во вторник, 7 сентября Илья Карамышев вместе с другом отправился на рыбалку, он был фанатом подводного лова. Вечером Илья позвонил супруге и предупредил, что уехал, позже позвонил повторно перед погружением. Больше на связь мужчина не вышел.

Подводной охотой друзья занимались без специального оборудования и задерживали дыхание. Очевидно, это и сгубило рыбака.

В 00:54 друг Ильи позвонил его жене и сказал, что мужчина пропал. Приятель утонувшего в течении ещё часа нырял, чтобы найти тело, однако это не увенчалось успехом. Позже на место событий прибыли родственники из Сызрани и привлекли спасателей, полицию и добровольца.

Тело 35-летнего мужчины подняли водолазы вечером 9 сентября. Дома у рыбака осталась жена и трое детей.