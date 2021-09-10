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Происшествия10 сентября 2021 8:56

В Самаре на Мехзаводе легковушка опрокинула Mercedes-Benz G-Class

«Гелик» от удара перевернулся на бок
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Элитный внедорожник не выдержал удара

Элитный внедорожник не выдержал удара

Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 10 сентября 2021 года, в Самаре на пересечении Московского и Красноглинского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили очевидцы аварии, легковой автомобиль «протаранил» немецкий внедорожник. От удара Mercedes-Benz G-Class опрокинулся на бок.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Как сообщили журналисту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, инспекторы ГИБДД на месте устанавливают все обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас на участке, где произошло ДТП, наблюдается транспортный затор. Пробка протянулась по Московскому шоссе, как в сторону Самары, так и в обратном направлении. Кроме того, наблюдается осложненное движение на улице 1-й квартал, которая ведет к месту аварии.