В Самаре на Мехзаводе легковушка опрокинула Mercedes-Benz G-Class

Элитный внедорожник не выдержал удара Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 10 сентября 2021 года, в Самаре на пересечении Московского и Красноглинского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили очевидцы аварии, легковой автомобиль «протаранил» немецкий внедорожник. От удара Mercedes-Benz G-Class опрокинулся на бок.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Как сообщили журналисту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, инспекторы ГИБДД на месте устанавливают все обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас на участке, где произошло ДТП, наблюдается транспортный затор. Пробка протянулась по Московскому шоссе, как в сторону Самары, так и в обратном направлении. Кроме того, наблюдается осложненное движение на улице 1-й квартал, которая ведет к месту аварии.