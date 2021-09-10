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Происшествия10 сентября 2021 9:23

В Самаре на улице Победы сбили девушку, которая выходила из трамвая

Водитель нарушил правила ПДД и не пропустил пешехода
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На улице Победы часто происходят ДТП с пешеходами, в связи с отсутствием "островков безопасности" на проезжей части. Фото: ГУ МВД по Самарской области

На улице Победы часто происходят ДТП с пешеходами, в связи с отсутствием "островков безопасности" на проезжей части. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на улице Победы водитель на автомобиле ВАЗ-2112 сбил молодую девушку, которая выходила из трамвая. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

По предварительным данным полицейских, пешеход выходила из трамвая напротив дома на улице Победы, 166Б. 30-летний водитель на отечественном автомобиле нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пешеходу. В результате 25-летняя девушка получила телесные повреждения.

Пострадавшую с травмой ноги госпитализировали в больницу. Известно, что стаж вождения у самарца менее двух лет, но в последний год он не привлекался к административной ответственности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.