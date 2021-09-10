В Самарской области ищут водителя, который сбил 13-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Неустановленный водитель передвигался на белом легковом автомобиле. Фото: ГУ МВД по Самарской области

8 сентября 2021 года, около четырех часов вечера, в городе Сызрань на проспекте Комарова, 1 был сбит 13-летний подросток. Виновник аварии на легковом автомобиле белого цвета скрылся с места ДТП, сейчас его ищут полицейские.

По данным ГУ МВД по Самарской области, несовершеннолетнего пешехода сбили на тротуаре. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у подростка травму ноги и назначили ему амбулаторное лечение.

В настоящее время полицейские разыскивают очевидцев и водителя, который оставил место происшествия, не оказав помощь мальчику. Если вы владеете какой-либо информацией по данному ДТП, просьба позвонить по телефонам: 8 (8464) 33-38-66 либо 112 с мобильного телефона.