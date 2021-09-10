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Происшествия10 сентября 2021 10:01

В Самаре молодой парень угнал автомобиль и решил его помыть на автомойке

Автоугонщика задержали на одной из автомоек на улице Алама-Атинской
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Автоугонщику-чистюле грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автоугонщику-чистюле грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре задержали автоугонщика, который неправомерно завладел автомобилем одного из жителей поселка Зубчаниновка. Преступник решил прокатиться по городу на угнанном автомобиле, а затем помыть его на одной из автомоек. В тот момент его и задержали сотрудники полиции.

Как рассказал сам задержанный 26-летний самарец, он приехал в Зубчаниновку к своему знакомому. Во дворе дома на улице Магистральной молодой человек увидел припаркованный автомобиль ВАЗ-2110. Мужчина подошел к машине, и она оказалась не заперта. Угонщик замкнул провода в салоне и завел отечественную легковушку, после чего отправился кататься по городу. В конце поездки он решил помыть угнанный автомобиль на одной из автомоек на улице Алма-Атинской, где его и задержали сотрудники полиции.

В настоящее время в отношении автоугонщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.