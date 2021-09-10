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Происшествия10 сентября 2021 10:36

В Самаре сотрудники ФСБ задержали интернет-террориста

Радикал размещал в социальных сетях запрещенные материалы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ по Самарской области пресекли незаконную деятельность жителя Самары, который размещал в интернете публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В отношении радикала было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в апреле 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали приверженца радикальной идеологии в квартире в Самаре. Сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли у преступника мобильные телефоны и компьютерную технику.

В настоящее время в отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Теперь интернет-террористу грозит до пяти лет лишения свободы.