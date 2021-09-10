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Здоровье10 сентября 2021 12:01

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус нашли у 467 жителей

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 10 сентября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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За сутки снова скончались 25 человек с коронавирусом

За сутки снова скончались 25 человек с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было зарегистрировано 467 новых заболевших коронавирусом. По данным на 10 сентября 2021 года, в регионе зарегистрировано 94 767 инфицированных.

Из общего числа заболевших, 80 372 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки диагноз был снят у 263 человек.

В регионе продолжают умирать большое количество пациентов с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным на 10 сентября, за сутки скончались еще 25 пациентов. Общее количество смертей достигло отметки 3 458 случаев.