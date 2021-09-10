В Самаре 10 сентября 2021 года на улице Мориса Тореза сбили пешехода с собачкой

Мужчина и его пес получили травмы. Фото: vk.com/dtp_163

Утром, 10 сентября 2021 года на улице Мориса Тореза, 38 водитель на автомобиле «Лада Веста» сбил пешехода, который перебегал улицу со своей маленькой собачкой.

По предварительным данным полицейских, 43-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Водитель не успел среагировать и наехал на пешехода и его собаку, которая была на поводке.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. По словам свидетелей аварии, собака также попала под удар. Неравнодушные люди отвезли собачку в ветеринарную клинику, сейчас с ней все хорошо.

Полицейские проводят проверку по факту данного происшествия. По результатам проведенных оперативных мероприятий будет принято процессуальное решение.