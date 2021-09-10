В Самарской области директор муниципального учреждения незаконно выплачивал зарплату своему сыну

Любовь и забота к сыну побудила отца преступить закон и обмануть государство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили противоправные действия одного из руководителей муниципального учреждения в Шенталинском районе. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый устроил к себе на работу своего сына. В период с января 2018 года по июнь 2021 года он давал своим подчиненным указания о начислении своему сыну заработной платы выше, чем у других работников по равной должности. Однако молодой человек фактически не находился на рабочем месте, а работал в другом городе.

- В результате противоправных действий подозреваемого, учреждению был нанесен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона 469 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В отношении директора центра культуры и досуга Шенталинского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ. Теперь чрезмерно заботливому отцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.