Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1в"

Двигатели во время пуска отработали штатно

Двигатели НК-33А, произведенные на самарском ОДК "Кузнецов", обеспечили успешный старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. Пуск состоялся 9 сентября, в четверг, в 22:59 по московскому времени.

ОДК "Кузнецов" является ведущим двигателестроительным производителем в России, где проектируют, изготавливают и обслуживают авиационные и ракетные двигатели. Предприятия входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

Готовность старта ракеты-носителя обеспечивали, в том числе, специалисты "ОДК-Кузнецов". Двигатель отработал в штатном режиме и успешно вывел ракету на орбиту.