В Самарской области дополнили список площадей, где можно проводить митинги

Чиновники расширили список разрешенных мест для проведения митингов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент по вопросам общественной безопасности опубликовал приказ о внесении изменений в перечень специально отведенных мест для проведения общественно-политических митингов. Площадки определены в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, а также в Волжском и Красноярском районах.

Согласно документу, жители региона смогут собираться для общественно-политических обсуждений по следующим адресам:

В Самаре: сквер «Родина» в границах Победы, Воронежской, Калинина и Свободы, в парке «Нефтяник» в границах Бакинской, Стадионной и Калининградской, в сквере Маяковского в границах Гагарина, Запорожской, Планерного переулка и проезда 9 Мая, на пешеходной зоне проспекта Юных Пионеров от Металлистов до Каховской и на улице Воронежской от Вольской до Победы.

В Тольятти: на территории асфальтированной площадки с южной стороны жд-вокзала между улицами Вокзальная и самим зданием вокзала, а также на площади перед досуговым центром «Русич» на улице Носова, 10.

В Новокуйбышевске: на площади имени Менделеева и на площадке у стелы «Слава труду».

В Волжском и Красноярском районе разрешенные для массового сбора специализированные территории можно посмотреть по ссылке.