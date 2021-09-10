До конца года в Самарской области откроется четыре новые модельные библиотеки

Современная модельная библиотека выглядит так Фото: Ольга НОВИКОВА

До конца 2021 года в Самарской области откроется четыре обновленные модельные библиотеки. Об этом рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилова. Обновление библиотек ведется в рамках национального проекта «Культура»

- В 2019 наша библиотека №8 стала первой в списке модельных библиотек, сейчас в регионе действует 10 таких библиотек, до конца года их будет уже 14,- отметила Татьяна Гаврилова.

Глава региона Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по культуре и уделяет реализации нацпроекта «Культура» на территории Самарской области особое внимание. Обновление и полученное в рамках нацпроекта финансирование позволило изменить традиционный формат работы библиотеки, существенно пополнить фонд книг, создать в учреждении комфортное современное пространство, которое сало точкой притяжения для людей всех возрастов.

- За два количество читателей в нашей библиотеке увеличилось на 34%, фонд библиотеки пополнился на 5 тысяч книг, и сейчас насчитывает 22,5 тысячи книг. Хотя мы формально считаемся взрослой библиотекой, почти 30% нашего фонда – книги для детей и подростков, и они активно ими пользуются. Также наши читатели имеют доступ к к Национальной детской библиотеке, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке, а также ко всем книгам электронной библиотеки «Литрес», - перечисляет Татьяна Гаврилова. - Кроме того, мы закупили все новинки, современное цифровое пианино, световое и музыкальное оборудование, и проводим в библиотеке мастер-классы, семинары и творческие встречи. Они пользуются огромной популярностью.