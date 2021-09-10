В регионе ежедневно более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 10 сентября, в пятницу, нашли 467 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых заболевших выявили в Самаре, где 202 заразившихся. В остальных городах и районах значительно меньше. Так, не считая областной столицы, Тольятти во главе списка, там 80 заразившихся. Затем идут Новокуйбышевск (18), Сызрань (16), Отрадный (14) и другие города и районы.

В регионе за сутки 25 новых смертельных случаев. Умерли 12 мужчин, самому младшему из которых было 30 лет, а также 13 женщин, самой младшей из которых было 48 лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 94 767 человек, из них выздоровели 80 372, умерли 3 458.