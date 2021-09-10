В Самаре бразильский художник начал расписывать здание бывшего театра кукол

В Самаре скоро появится новый мурал

Бразильский художник Луис Густаво Мартинс (L7Matrix) начал расписывать здание бывшего театра кукол, которое располагается на улице Льва Толстого, 82. Новый рисунок появится во время фестиваля уличного искусства Samara Groud Festival.

На здании появится рисунок с изображением двух лиц, смотрящих друг на друга. Это уже вторая работа бразильского художника в регионе, до этого в Тольятти на фасаде спорткомплекса "Старт" появился образ девушки.

Также в Самаре художник Вячеслав Гунин (SAV45) начал расписывать трамвай. Ожидается, что уже в воскресенье трамвай с новым рисунком выйдет на линию и будет ходить по маршруту №1.