В Самаре на Московском шоссе вместо автостоянок построят четыре высотки

Вот такие высотки появятся вдоль главной магистрали города. Фото: наш.дом.рф

В Самаре на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова построят еще четыре высотки. Сдать жилой комплекс «Времена года» собираются уже к концу 2024 года. Информация о новостройке размещена на портале Дом.рф.

Возведением домов займется строительная компания «Владимир» Разрешение на строительство компания получила 30 августа 2021 года.

Как следует из опубликованной информации, жилой комплекс под названием «Времена года» будет включать в себя четыре типовых 23-этажных дома. Находиться комплекс будет по адресу пр.Кирова, 399 б – прямо вдоль Московского шоссе на месте бывших автостоянок.

Высота потолков в новом жилом комплексе составит 2,7 метра. Всего в четырех высотках будет 486 квартир, в среднем 8 на этаже. Жилая площадь составит 32,6 тысячи квадратных метров. Площадь 1-комнатных квартир составит от 31 до 49 квадратных метров, двухкомнатных - от 60 до 85 «квадратов», «трешек» - от 85 до 124 кв.м.

Рядом с домом предусмотрены две детских площадки, две спортивных площадки и паркинг на 258 мест.