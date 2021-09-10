По развязке второй очереди Самарского моста машины поедут уже в ноябре

Автомобили поедут по новой развязке уже в конце ноября Фото: Ольга НОВИКОВА

По развязке второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста автомобили поедут уже в конце ноября. Об этом сообщил руководитель управления заказчика (застройщика) министерства транспорта Самарской области Андрей Дешевых. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта.

- Благодаря дополнительному федеральному финансированию, которое смог привлечь глава региона Дмитрий Азаров, работы ведутся с опережением графика примерно на десять месяцев, - рассказал Андрей Дешевых. – Изначально объект планировали сдать в октябре 2022 года. Но сейчас объект готов уже на 85%, и мы планируем пустить движение автомобилей по обновленной развязке в конце ноября 2021 года.

Строительство мостового перехода ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ второго этапа составляет 6,2 млрд рублей, общая протяженность строящегося и реконструируемого участка – 7,8 км, в том числе 2,5 км нового строительства. В рамках контракта предусмотрено возведение трех транспортных развязок и путепроводов, в том числе над железной дорогой.