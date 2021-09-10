Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 19:23

Молодые аграрии Самарской области получат «подъемные»

В регионе предусмотрено несколько вариантов поддержки
Кристина АДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поддержку уже получают.

Поддержку уже получают.

Фото: Архив "КП"

За минувшие три года в Самарской области государственную поддержку получили более 400 молодых специалистов, приехавших работать в сельские районы. В этом году на поддержку кадрового потенциала агропромышленного комплекса предусмотрено 30 млн рублей. Сейчас господдержку получают более 61 человек.

Молодым специалистам до 30 лет, которые впервые трудоустраиваются в сельскохозяйственные, научные организации, районные ветеринарные службы, крестьянское (фермерское) хозяйство предоставляется разовая денежная выплата. Размер выплаты зависит от уровня образования: 69 тыс. рублей — при наличии высшего образования, 34,5 тыс. рублей — среднего профессионального. Кроме того специалисты сельскохозяйственной сферы в течение трех лет могут получать ежемесячную денежную выплату в 4-11 тыс. рублей.

Поддержка и развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона. Ставку сейчас делают на молодых специалистов и управленцев