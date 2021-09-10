Дмитрий Азаров посетил Поволжскую агропромышленную выставку-ярмарку и оценил достижения аграриев

Фото правительства Самарской области

Более 200 предприятий и организаций Самарской области участвуют в Поволжской агропромышленной выставке-ярмарке, которая начала свою работу в поселке Усть-Кинельский. Это одно из крупнейших событий агропромышленной сферы. Проводится выставка-ярмарка, уже 23-й раз в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это уникальная площадка для показа успехов в сфере сельского хозяйства и обмена опытом. Здесь ищут партнеров и инвесторов, покупают и продают свежие продукты, произведенные в нашем регионе.

-Уверен, что участники агропромышленной выставки получат новые контакты, которые перерастут в контракты, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который посетил ярмарку-выставку 10 сентября. – Здесь представлены новые сорта и виды сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор Самарской области - очень успешный. Благодарю всех тружеников села за их самоотверженный труд.

Аграрии Самарской области, вопреки аномальным погодным условиям, собрали хороший урожай: 1,9 миллионов тонн зерна, более 20 тысяч тонн картофеля и 25 тысяч тонн овощей.

Успехи всех районов Самарской области гости могли увидеть на «Сельской улице». К примеру, Кошкинский район представил продукцию Племзавода «Дружба», который производит и перерабатывает молоко. Красноярский район показал свои сыры компании Viva Speranza. Волжский район показал широкий ассортимент сельскохозяйственной техники