В Тольятти сообщили о стрельбе в квартире

В полицию сообщили о стрельбе в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в пятницу, 10 сентября, жители города сообщили о стрельбе в квартире дома на улице Ворошилова. Информация об этом появилась в социальных сетях, в городских пабликах.

По имеющимся данным, мужчина не пускал людей в квартиру и открыл стрельбу. Сначала появилась информация, что стреляли из окна квартиры, в дальнейшем сообщили, что мужчина не хотел съезжать из уже проданной квартиры, а когда туда пришел новый хозяин, то начал стрелять. Эта версию проверяется правоохранительными органами.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, мужчина сейчас задержан, его оставили в ближайший отдел. По некоторым данным, в момент происшествия открывший стрельбу мужчина был пьян.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.