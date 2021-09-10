В Усть-Кинельском стартовала традиционная агропромышленная выставка

Дмитрий Азаров побывал на выставке в Усть-Кинельском

Традиционная выставка-ярмарка начала свою работу в Усть-Кинельском в пятницу, 10 сентября, в Самарской области.

Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка состоялась в этом году в 23-й раз в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Участие в мероприятии традиционно принимают более 200 предприятий. Это фермерские хозяйства, российские и зарубежные производители техники, удобрений, комбикормов. Также там участвуют агрохолдинги, учебные заведения и страховые компании.

На выставке компании демонстрируют свою продукцию, а посетители могут приобрести свежие продукты от местных производителей.

- Уверен, что у участников агропромышленной выставки появятся новые контакты, которые потом станут контрактами. А люди порадуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.