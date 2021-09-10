В Сызрани, получившей звание Города трудовой доблести, приведут в порядок памятники в честь воинской славы

Сызрань стала Городом трудовой доблести

Город Сызрань в Самарской области удостоен звания Города трудовой доблести. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по время заседания оргкомитета "Победа".

В годы Великой Отечественной войны в Сызрань эвакуировали производственные предприятия, здесь изготавливали снаряды для орудий, в том числе, для знаменитых "Катюш", также наращивали добычу нефти, чтобы обеспечить боевые машины топливом.

- Сызрань сыграла в Великой Победе особую роль. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы 11 крупных предприятий. За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тысяч сызранцев. И конечно, сегодня их вклад в Великую Победу свято хранят их дети, внуки и правнуки, - сказал секретарь самарского реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава государства поручил "Единой России" привести в порядок памятники, посвященные военному подвигу, и заняться вопросом разработки просветительских программ для молодежи города.