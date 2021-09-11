Самарец украл электросамокат, чтобы подарить его дочери

Полиция нашла украденный самокат по GPS и вернула владельцу. Фото: Вячеслав СОРОКИН

Жителя Самары будут судить за кражу электросамоката. Мужчина увидел самокат на парковке на проспекте Карла Маркса и решил, что это отличный подарок для его дочери.

- Житель Самары 1972 год, ранее судимый за кражу, незадолго до кражи употреблял алкоголь в питейном заведении. Примерно в четыре часа утра вышел покурить на улицу, где и заметил электросамокат, который не был пристегнут противоугонным тросом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция вычислила по GPS, где находится украденный самокат, и задержала предполагаемого грабителя.