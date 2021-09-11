Автобус в Самаре продлили до Парка дружбы народов в Волгаре

До парка автобусы начнут ходить 13 сентября. Фото: администрация Самары.

В Самаре автобус №80 теперь будет ходить до Парка дружбы народов, который открыли в Волгаре. Схема движения изменится с понедельника, 13 сентября, сообщает официальный сайт администрации Самары.

- На маршруте задействованы 12 машин. Интервал движения в будние дни с 07:00 до 09:00 составляет 7 минут, далее – 10 минут вплоть до 20:15. По субботам и воскресеньям автобусы ходят каждые 15 минут, - рассказали в мэрии.

По вечерам с новой конечной остановки, от Парка дружбы народов, будут отправляться дежурные машины – в 20:15, 20:30 и 20:50.

Из-за изменения маршрута автобуса у парка поставили остановки и информационные таблички.