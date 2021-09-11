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Происшествия11 сентября 2021 12:16

Машину с 4 кг героина из даркнета остановили в Самарской области

За рулем был уроженец соседней республики, который живет в Московской области
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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В некоторых свертках нашли героин, что в остальных – выясняют эксперты.

В некоторых свертках нашли героин, что в остальных – выясняют эксперты.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области остановили машину с 4 кг героина. За рулем был уроженец одной из соседних республик, который живет в Московской области. Его Ford Focus остановили сотрудники ДПС, а досмотрели машину из-за того, что мужчина вел себя неадекватно.

- В присутствии понятых в тайниках, сделанных в кузове автомобиля, правоохранители обнаружили и изъяли 23 свертка, обмотанные черной изолентой. Экспертиза показала, что в части из них был героин массой около 4 кг, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Экспертиза остальных свертков продолжается.

Водитель рассказал, что купил наркотики в даркнете и собирался их перепродать через тайники.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Он может получить пожизненное.