В Самарской области с прилавков супермаркета пропадают арбузы

Говорят, что пока арбузов не будет в магазинах одной сети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с полок супермаркетов одной из розничных сетей начали пропадать арбузы. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали местные жители. Возможно, пропажа арбузов связана с произошедшим в Москве. Там от отправления погибли бабушка и ее 15-летняя внучка. Предполагают, что причиной отравления мог стать арбуз, который семья купила в магазине этой розничной сети.

- Еще вчера арбузы были, а сегодня уже пропали, - рассказывает самарчанка Елена. – В магазине говорят, что пока ждать их не стоит.

Напомним, в больницу в Москве попали пенсионерка, ее 38-летняя дочь и 15-летняя внучка. Все с высокой температурой, диареей и рвотой. Позже бабушка и внучка скончались.

Перед тем, как попасть в больницу, семья ела арбуз. Предполагают, что он мог стать причиной отравления.

Однако 9 и 10 сентября в больницу попали еще несколько человек, соседи первой семьи. У всех похожие симптомы, но арбузы накануне они не ели.