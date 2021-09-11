До +25 градусов потеплеет в Самарской области

Похоже, бабье лето пришло в регион. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале недели столбики термометров будут подниматься до +25 градусов. При этом существенных осадков синоптики Приволжского УГМС не обещают.

В воскресенье, 12 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +1… +6, днем +17… +22, на севере +11… +16.

В понедельник и во вторник, 13 и 14 сентября, также переменная облачность и без существенных осадков. Ночью +8… +13, днем +20… +25.

Синоптики обещают, что во второй декаде сентября температура воздуха в регионе будет выше нормы примерно на 1 градус.