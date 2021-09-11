Баскетболистки «Самары» сыграют в новом сезоне в еврокубке

«Самара» в этом сезоне сыграет в Премьер-лиге и в EWBL. Фото: БК «Самара».

«Самара» сыграет в новом сезоне Европейской женской баскетбольной лиги (EWBL). Соперницами волжанок по группе А станут вице-чемпион Словакии Pieštanske ajky, бронзовый призер чемпионата Чехии abiny Brno, чемпион Литви Kibirkštis MRU, чемпион Белоруссии и действующий победитель лиги «Горизонт» из Минска, а также бронзовый призер чемпионата Белоруссии «Олимпия» из Гродно.

- «Самара» впервые примет участие в лиге, две другие российские команды уже имеют медальный опыт выступления: «Пересвет-ЮФУ» (тогда еще «Ростов-Дон-ЮФУ») брал бронзу в 2019 году, а сыктывкарская «Ника» стала серебряным призером прошлого сезона, - рассказали в пресс-службе БК «Самара».

Самарчанки в этом сезоне дебютируют в женской баскетбольной Премьер-лиге. За два года волжанки преодолели Суперлигу-2 и Суперлигу-1.