В Самаре официально открыли Аксаковский сквер

Открытие прошло накануне Дня города. Фото: правительство Самарской области.

В Самаре накануне Дня города в субботу, 11 сентября, официально открыли новое общественное пространство – Аксаковский сквер. Находится он на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе. В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн и мэр Самары Елена Лапушкина.

- Я жил рядом, на Некрасовской, и много раз проходил мимо этого безымянного сквера. И всегда, с детства, было ощущение какой-то недосказанности. Что этот сквер, подзабытый и немного подзаброшенный, наверное, хранит в себе какую-то загадку, - сказал на открытии Дмитрий Азаров.

Восстановили сквер по инициативе общественности по губернаторской программе «Содействие» и при поддержке меценатов.

- Мы просто обязаны создавать все новые и новые условия для того, чтобы сохранить историческую память о нашей родной земле. Невозможно любить то, что ты не знаешь. Раскрывая славные, иногда забытые страницы нашей истории, мы, конечно же, питаем дань уважения к нашим предкам, чьими трудами и стараниями создавалась слава самарской земли, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что невозможно строить будущее, оторвавшись от корней.

Род Аксаковых – старинный дворянский, он тесно связан с самарским краем. Известный писатель Сергей Аксаков много писал о самарской природе, а Григорий Аксаков жил в Самаре со своей дочерью Ольгой как раз на пересечении нынешних улиц Красноармейской и Фрунзе (тогда – Саратовской и Алексеевской).