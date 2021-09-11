В поселке Управленческий в Самаре горит двухэтажка

На месте как минимум 5 пожарных машин.
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В Самаре в поселке Управленческий в субботу, 11 сентября, произошел пожар. На улице Парижской коммуны загорелся двухэтажный дом, передает с места событий корреспондент «КП-Самара».
- Пламя вспыхнуло, судя по всему, на первом этаже здания. На месте как минимум пять пожарных машины. Пожарные разбили окно и через него попали в квартиру, - передает корреспондент.
Пожар на первом этаже дома.
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Причину возгорания будут выяснять специалисты.