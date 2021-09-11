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Происшествия11 сентября 2021 16:36

В поселке Управленческий в Самаре горит двухэтажка

На месте работают пожарные
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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На месте как минимум 5 пожарных машин.

На месте как минимум 5 пожарных машин.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самаре в поселке Управленческий в субботу, 11 сентября, произошел пожар. На улице Парижской коммуны загорелся двухэтажный дом, передает с места событий корреспондент «КП-Самара».

- Пламя вспыхнуло, судя по всему, на первом этаже здания. На месте как минимум пять пожарных машины. Пожарные разбили окно и через него попали в квартиру, - передает корреспондент.

Пожар на первом этаже дома.

Пожар на первом этаже дома.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Причину возгорания будут выяснять специалисты.