Губернатор Самарской области и президент Южной Осетии обсудили культурные и экономические вопросы

Во время встречи глава Самарской области и президент Южной Осетии обсудили укрепление культурных и образовательных связей и развитие экономических отношений.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял делегацию из Южной Осетии, которую возглавляет президент страны Анатолий Бибилов. Глава республики примет участие в мероприятиях, которые посвящены 435-летию Самары, в частности, откроет Парк дружбы народов в Волгаре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время встречи глава Самарской области и президент Южной Осетии обсудили укрепление культурных и образовательных связей и развитие экономических отношений. Сейчас регион экспортирует в республику минеральное топливо, промышленное оборудование и наземный транспорт. За семь месяцев внешнеторговый оборот превысил 3,73 млн долларов.

- Мы рады тому, что за последние годы у нас в четыре раза увеличился товарооборот. И это точно не предел. Уверен, что товары Южной Осетии будут востребованы у жителей Самарской области, а продукция, которая производится на территории нашего региона, - в республике, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что Самарская область открыта для создания совместных промышленных предприятий и привлечения иностранных инвестиций.