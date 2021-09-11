В Тольятти завершился первый фестиваль гимнастики имени Алексея Немова

Заключительный гала-концерт прошел на «Лада-Арене».

В Тольятти в субботу, 11 сентября, состоялся заключительный гала-концерт детского фестиваля гимнастики имени четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Прошел концерт на «Лада-Арене».

- Я очень рад, что этот фестиваль стал поистине общегородским праздником. Сотни ребятишек смогли выступить вместе с нашими чемпионами и героями, с людьми, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных состязаниях всей планеты. Уверен, что это даст мощный импульс развитию спорта здесь, в Тольятти – отметил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Фестиваль имени Алексея Немова прошел впервые. С 6 по 11 сентября чемпионы мира и Олимпиад показали мастер-классы и насыщенную интерактивную программу на шести разных площадках в Тольятти.