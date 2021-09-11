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Спорт11 сентября 2021 20:43

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Ротор» в Волгограде

Матч закончился со счетом 2:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Оба мяча «Акрон» забил на последних минутах первого тайма. Фото: СК «Ротор».

Оба мяча «Акрон» забил на последних минутах первого тайма. Фото: СК «Ротор».

Тольяттинский «Акрон» одержал победу в Волгограде над «Ротором» в рамках матча 10 тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все решили последние пять минут первого тайма. Сначала на 41 минуте Константин Базелюк открыл счет во встрече, а после – на 45 минуте – Владимир Марухин удвоил преимущество тольяттинцев.

«Ротор» смог ответить только одним точным попаданием – на 72 минуте ворота «Акрона» поразил Бека Кавтарадзе.

После 10 туров тольяттинская команда делит 15-17 места с «Текстильщиком» и клубом «Олимп-Долгопрудный». В активе всех трех команд по 9 очков.

«Ротор» на 13-ой строчке с 12 очками.

В следующем туре «Акрон» примет «Камаз». Встреча пройдет в среду, 15 сентября.