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Происшествия12 сентября 2021 9:24

В Тольятти легковушка по неизвестным причинам вылетела с дороги в дерево

Водитель и девушка-пассажир погибли
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Машина наехала на бордюрный камень, потом - в дерево

Машина наехала на бордюрный камень, потом - в дерево

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с 11 на 12 сентября в Тольятти погибли два человека. По каким причинам «Лада Калина» вылетела с дороги, сейчас разбираются полицейские.

- За рулем был молодой человек 2000 года рождения, - рассказывает заместитель начальника ГИБДД Тольятти Андрей Капунов. – Автомобиль двигался по Комсомольскому шоссе в направлении из Комсомольского в Центральный район. Произошел наезд на бордюрный камень, после чего машина влетела в дерево. В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью.

В аварии погибла совсем молодая девушка – 2003 года рождения. Была ли она и ее спутник трезвы, пока не сообщается. Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Были ли молодые люди трезвы, предстоит установить во время следствия

Были ли молодые люди трезвы, предстоит установить во время следствия

Фото: ГУ МВД России по Самарской области