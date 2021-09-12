В Тольятти легковушка по неизвестным причинам вылетела с дороги в дерево

Машина наехала на бордюрный камень, потом - в дерево Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с 11 на 12 сентября в Тольятти погибли два человека. По каким причинам «Лада Калина» вылетела с дороги, сейчас разбираются полицейские.

- За рулем был молодой человек 2000 года рождения, - рассказывает заместитель начальника ГИБДД Тольятти Андрей Капунов. – Автомобиль двигался по Комсомольскому шоссе в направлении из Комсомольского в Центральный район. Произошел наезд на бордюрный камень, после чего машина влетела в дерево. В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью.

В аварии погибла совсем молодая девушка – 2003 года рождения. Была ли она и ее спутник трезвы, пока не сообщается. Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.