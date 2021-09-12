Девять детей погибли в Самарской области с начала 2021 года

В школах и детсадах детей учат соблюдать правила дорожного движения

В Самарской области с начала года в ДТП погибли 9 детей, пострадали 303 человека. Всего было зафиксировано 270 происшествий с участием несовершеннолетних, в подавляющем большинстве случаев они находились на пассажирском кресле (149 случаев), восемь из погибших детей были в специальных удерживающих устройствах. Среди жертв ДТП шесть девочек от 5 до 15 лет и три мальчика 8, 9 и 11 лет.

- При этом шесть несовершеннолетних жертв ДТП находились в салоне автомобилей, водители которых нарушили ПДД, не уступив дорогу на перекрестке, выехав на встречку. В целом же мы наблюдаем снижение случаев смертельных ДТП и ДТП с детьми в общем по отношению к прошлому году, при этом в Тольятти и Большеглушицком районе, Алексеевском и Исаклинском районах число жертв напротив выросло: с ноля до 1 и 2 соответственно, - сообщила журналисту КП-Самара представитель отдела пропаганды ГИБДД по Самарской области Ольга Блохина.

Также в этом году было совершенно 118 наездов на детей-пешеходов. В результате никто не погиб, 124 ребенка пострадали. Число таких ДТП выросло на 2,6%. Чаще стали попадать в ДТП дети-пешеходы в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Жигулевске. 42% таких ДТП произошло на пешеходных переходах, а 61 авария случилась по вине самих детей, которые неосторожно повели себя на дороге. Еще в 16 случаях в ДТП пострадали дети-велосипедисты. И 10 наездов было зарегистрировано в темное время суток.

Также в полиции отметили, что число ДТП увеличивается летом, именно в этот период произошли 130 аварий, четыре ребенка погибли. Самым аварийным днем в 2021 году стала суббота.

Госавтоинспеция обращается к горожанам, всех родителей просят быть внимательнее и объяснить детям правила дорожного движения, предупредив о грозящей им опасности.