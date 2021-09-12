Десятки жилых домов в Самаре останутся без холодной воды

Конкретное время отключения лучше уточнить в своей управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14, 15 и 16 сентября десятки жилых домов в Промышленном и Куйбышевском районах Самары останутся без воды. Об этом сообщает диспетчерская служба компании «СКС».

14 сентября в Куйбышевском районе холодную воду отключат почти в 30 жилых многоквартирных домах с 9 утра до 3 часов дня. Бойлер с водой подвезут к дому №14а на ул.Егорова. Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Егорова,1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,10а, 11,12,13,14,15,16,17,18,20,28.

- Пугачевский тракт,1,3,5,15,17,17А.

В тот же день, 14 сентября компания будет производить замену задвижки на трубе на ул. Воронежской, 94. Из-за этого на три часа (с 9 утра до 12 дня) без воды останутся 11 домов по следующим адресам:

- ул.Воронежская,94,96,98,98а,100,102,104,106

- ул.Нагорная,100,102,104

15 сентября с 9 утра до трех часов от водоснабжения отключат 5-этажный многоподъездный дом на проспекте Кирова,139.

А 16 сентября для устранения утечки на трубопроводе напора с 9 утра до полудня – два десятка домов в районе Московского шоссе, ул.Аминева и ул.Ново-Вокзальной:

- Московское шоссе,252,252а, 252в,252б,254

- ул. Ново-Вокзальная,247,249,251, 251а,253,255,257,257а,257б

- ул.Аминева,4,6,8, 8а,8б,10,12

Впрочем, как сообщают в диспетчерской, эта информация - предварительная, конкретику жильцам должны сообщать управляющие компании.