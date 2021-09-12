Машина смялась гармошкой: в Самарской области «девятка» протаранила столб

По предварительным данным, водитель ехал на небезопасной скорости
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В ночь с 11 на 12 сентября в городе Кинель произошло ДТП по смертельным исходом:
- Один человек погиб, второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - сообщает начальник ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» Андрей Бердников.
На данный момент известно следующее: водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и на перекрестке улиц Уральской и 50 лет Октября протаранил фонарный столб.
- Машина смялась гармошкой, - говорят очевидцы.
Полиция проводит проверку
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ДТП произошло в 3.45 ночи, по предварительным данным, водитель ехал на небезопасной скорости, поэтому и не успел среагировать вовремя. В салоне в это время были два 23-летних парня. Водитель выжил, его пассажир погиб.
- На месте работали сотрудники полиции и прокуратуры, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает Андрей Бердников.