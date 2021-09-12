Стало известно, когда запустят салют на День города в Самаре 2021

Лучше всего салют будет видно с набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня горожан в честь 435-летия Самары ожидает праздничный салют. Долгое время было не совсем понятно, когда же его начнут запускать, но власти, наконец, приоткрыли завесу тайны: фейерверк начнется в 21.00.

Установка, с которой будут давать залпы, разместится на двух баржах в акватории Волги. Поэтому традиционно лучший вид на салют откроется с набережной.

Одевайтесь теплее – вечером может быть прохладно – всего лишь 7-12 °C, при этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

С учетом коронавирусных ограничений и большого числа желающих увидеть фейерверк лучше взять с собой маску. Власти также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Сколько залпов запустят в воздух и ждут ли горожан какие-то новшества и сюрпризы в честь юбилея Самары, пока не ясно.