Актер Евгений Миронов и оркестр «Новая Россия» сыграют в Самаре спектакль-концерт «Гамлет»

Пьесу в новом формате спектакля-концерта исполнит Евгений Миронов и симфонический оркестр «Новая Россия» Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Самарском театре оперы и балета покажут «Гамлета». Вот только постановка будет значительно отличаться от привычной шекспировской трагедии в пяти актах.

В рамках фестиваля «Шостакович XX век» зрители смогут увидеть и услышать удивительный спектакль-концерт на музыку Дмитрия Шостаковича. Исполнит его Евгений Миронов и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Фестиваль «Шостакович XX век» в Самаре и Тольятти проходит с 11 по 26 сентября, на него съехались знаменитые музыканты со всего мира. Открывал мероприятие вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фестиваль не ограничится лишь исполнением музыкальных произведений, зрителей ждут кинопоказы, лекции и многое другое. Также в регион впервые за долгое время приедет труппа Большого театра.

«Гамлета» играют сегодня, 12 сентября. Начало спектакля - в 18.30

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