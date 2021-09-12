За лучший проект пятой очереди набережной власти заплатят 500 тысяч рублей

Самара – единственный город на Волге с набережной протяженностью почти 5 километров

В Самаре объявили конкурс на лучший проект пятой очереди набережной, точнее, на «лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение».

Заявки принимаются с 12 сентября по 20 ноября, победителя объявят 30 ноября.

В жюри вошли известные российские архитекторы, горадминистрация, областные власти. Оценивать будут не только полет фантазии и красоту придуманной картинки, но и возможность ее реализации, а главное - обоснованность: на пятой очереди набережной должны появиться туристические объекты, зоны отдыха, прогулочные пространства, при этом она должна быть доступна и привлекательна в любое время года.

Принять участие в конкурсе могут как россияне, так и иностранцы – дизайнеры, архитекторы, урбанисты и т.д. Но начинающие специалисты со стажем работы менее 5 лет заявку должны подавать от коллектива единомышленников и коллег.

Победитель конкурса получит полмиллиона рублей, за второе место предусмотрены две премии по 250 тысяч рублей, за третье - три премии по 200 000 рублей, плюс есть четыре поощрительных приза по 150 тысяч рублей и одна премия «Народное голосование» - 50 000 рублей.

Подробнее об условиях и порядка подачи заявок на участие можно узнать на официальном сайте конкурса.