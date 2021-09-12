В Самаре возложили цветы к памятнику основателя города Григорию Засекину

Традиционно празднование Дня города в Самаре официальные лица начинают с возложения цветов к памятнику Григорию Засекину Фото: предоставлено пресс-службой

Традиционно празднование Дня города в Самаре официальные лица начинают с возложения цветов к памятнику Григорию Засекину. Воеводу и основателя города увековечил в бронзе в 2014 году скульптор Карен Саркисов.

На набережную в районе Полевого спуска, где установлен памятник Засекину, сегодня приехали «высокие» гости: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, а также представители городской власти и депутаты.

- Я был в Самаре пять лет назад, и с того времени город действительно сильно изменился, - признал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В регионе, и в Самаре, в частности, действительно за последние годы возвели новые больницы, детские сады, школы, построили дороги, установили арт-объекты и облагородили общественные пространства.

- Все это становится возможным благодаря национальным проектам, которые были инициированы президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. А реализуется – трудами и заботами жителей Самарской области, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло согласился с ним: все меняется усилиями людей, поэтому именно люди – главное достояние любого города.

Сегодня Самара празднует 435-летий со дня основания. Да, говорят, что город может быть еще старше, но пока что мы придерживаемся «официальной» версии. В честь праздника сегодня запланировано множество мероприятий, я в 21.00 торжества завершатся салютом, который будут запускать прямо с Волги.