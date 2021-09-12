В Самаре пожарные спасают жилой дом

Сейчас работы продолжаются – водой заливают чердачные перекрытия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 сентября, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. Вечером «полыхнуло» на ул.Телевизионная, 10

- Нам сообщение поступило в 17.08, - рассказали в областном МЧС. – Когда прибыли на место, выяснилось, что горит одноэтажный частный жилой дом и надворные постройки. После этого был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар №2.

В ведомстве признают: была угроза распространения огня на соседние жилые дома, но пламя удалось отсечь. На месте продолжают работать 83 пожарных и 25 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 80 кв метров.

Сейчас ранг пожара уже понижен до «1 бис», работы продолжаются – водой заливают чердачные перекрытия. Можно ли спасти хоть какое-то имущество погорельцев - большой вопрос. К счастью, в ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Причину возгорания позже предстоит установить специалистам.