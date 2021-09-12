Памятник вальсу появился в Струковском саду Самары

Памятник вальсу появился в Самаре

В Самаре в День города 12 сентября появился памятник Вальсу. Он находится в Струковском саду и призван увековечить память о первом исполнении исторически важнейшего произведения. Это произошло в 1905 году, именно тогда Илья Шатров написал это произведение в память о погибших в боях сослуживцах, чтобы их подвигу навсегда остался жив, чтобы помнили об ужасах войны. Именно в Струковском саду в начале прошлого века произведение впервые исполнил военный духовой оркестр.

- Пара, которая застыла в саду, облачена в одежды начала 20 века. За их спиной арка, которая полностью копирует ту, что стояла на входе в сад в то время, - рассказали о задумке архитекторы.

Инициатором установки памятника стал депутат Александр Хинштейн, ему удалось найти внебюджетное финансирование на это. Авторами скульптуры стали архитектор Алексей Панин и скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер.

- Скульптурная композиция «Вальс» — еще один памятник в Самаре, подчеркивающий ключевое значение города в культурной жизни страны, в истории нашего Отечества. Вальс «На Сопках Маньчжурии» — это одно из наиболее прославленных и любимых в нашей стране, а также далеко за ее пределами, -подчеркнул Александр Хинштейн на открытии памятника.

Также в день города в Самаре открыли сразу несколько муралов, парк дружбы народов и сквер Аксакова с памятником автору "Аленького цветочка".