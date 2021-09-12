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Общество12 сентября 2021 19:08

Аномальное потепление придет в Самару уже 13 сентября 2021 года

Температура воздуха резко поднимется вверх до +25 градусов - это тепло продержится до среды
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самаре еще будет жарко этой осенью

В Самаре еще будет жарко этой осенью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару в начале новой рабочей недели придет резкое потепление до +25 градусов. Это аномальные температуры для сентября в наших краях, цифра на несколько градусов выше нормы. Аномальное тепло продержится до среды, днем температура будет +20 +25 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, дождя не будет, облака если и закроют солнце, то крайне редко. А вот уже в среду в регион вернется настоящая осень.

- Ветер сменится на северо-западный, похолодает до +20 градусов, а потом столбики термометров опустятся еще ниже. Ночью до +9 градусов, а днем еще и пройдет небольшой дождь, - рассказали синоптики Приволжской УГМС.

"Виновник" нежданного потепления, - фронт, пришедший к нам с Атлантики. Впрочем, прогостит он у нас недолго. Во второй половине сентября температуры снова могут вырасти, но классического бабьего лета синоптики не обещают - вместе с потеплением придет и сырость. Так что золотую осень и время для инстаграмных фотосессий лучше ловить - как только так сразу, ведь валяться в мокрой листве - занятие не из приятных.