Владимир Путин поздравил самарцев с открытием Парка дружбы народов

Парк открыли в день, когда Самара отмечает юбилей. В этот же день отмечается День дружбы народов Самарской области. Фото: предоставлено пресс-службой

Сегодня в Самаре открылся Парк дружбы народов. С этим событием самарцев, организаторов и гостей поздравил президент России Владимир Путин:

- Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект важной и востребованной инициативой. Уверен, Парк дружбы народов станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края.

Строить Парк дружбы народов начали еще в 2016 году. За пять лет на 12 гектарах, которые он занимает, расположились 20 подворий, которые воспроизводят элементы архитектуры и культуры этносов, которые жили и живут на территории нашего региона: это русские, туркмены, армяне, грузины евреи, татары, осетины, белорусы и многие, многие другие.

Подворья воспроизводят был 20 этносов, которые живут в Самарской области Фото: предоставлено пресс-службой

Чтобы сами национальные жилища и элементы быта были максимально похожи на настоящие, к проекту привлекли не только ученых и архитекторов, но и народных умельцев, национальные общественные организации и даже обычных людей. Так Дом дружбы народов и Общественная палата Самарской области запустили акцию, благодаря которой люди со всей России могли передавать будущему парку экспонаты.

Парк открыли сегодня, в день, когда Самара отмечает 435-летий юбилей. В этот же день отмечается День дружбы народов Самарской области.

Приглашенные гости – замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло – все они отметили, что ничего подобного в России они не видели.