В "Крыльях Советов" распрощались с Сафааой Хади

Футболист не сыграл в этом сезоне ни разу

Самарские "Крылья Советов" распрощались с 22-летним полузащитником из Ирака Сафааой Хади. О расторжении контракта по обоюдному согласию стало известно 12 сентября 2021 года. В состав клуба футболист перешел в 2020 году, в этом же сезоне он ни разу не вышел на поле, так что расставание выглядит обоснованным.

- ПФК "Крылья Советов" благодарит Сафаа Хади за время в клубе, а также желает дальнейших успехов в карьере, - отметили в пресс-службе "Крыльев".

Всего за команду игрок провел 12 матчей. Интересуется ли футболистом какой-то российский клуб не известно. До перехода в Самару, футболист выступал только за клубы на своей родине. Также он является игроком сборной своей страны.

Напомним, что накануне 11 сентября 2021 года "Крылья" провели неудачный матч с Локомотивом, проиграв железнодорожникам со счетом 0:2. Сейчас в таблице РПЛ команда занимает 11 строчку, следующую встречу клуб проведет дома с "Ростовом", который также не блестяще выступает в этом сезоне.