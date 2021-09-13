Начало новой рабочей недели в Самаре порадует теплой погодой до +25 градусов

Местами могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в начале новой рабочей недели 13-15 сентября 2021 года. В ближайшие в дни ожидается потепление до +25 градусов.

В понедельник, 13 сентября 2021 года, днем в Самаре будет переменная облачность, местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. В ночь столбики термометров опустятся до +14 градусов.

14 сентября, существенных осадков не ожидается. Днем температура будет держаться в пределах +20…+25 градусов, а ночью до +14.

В ночь на 15 сентября, в Самаре могут пройти небольшие дожди. Днем в среду станет немного прохладнее уже до +20 градусов. Днем также может пройти небольшой дождь.