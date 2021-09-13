В Самаре из-за ремонта теплотрассы в Ленинском районе десятки домов остались без воды

В Самаре продолжают масштабную реконструкцию теплотрасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Теплоснабжающая компания проводит масштабную реконструкцию теплотрасс в разных частях города. Из-за ремонта трубопроводов, десятки домов временно остались без воды. Жители Ленинского района пожаловались на отсутствие, как горячего, так и холодного водоснабжения.

- На Полевой, 9 отключили всю воду, а объявлений никаких не было, - пишет в твиттере местный житель.

Администрация Ленинского района прокомментировала сложившуюся ситуацию, объяснив это тем, что в период проведения реконструкции теплотрасс происходят частые отключения горячего водоснабжения, а температура и давление горячей воды не всегда соответствует нормативам.

- В настоящее время ремонт теплосетей проводится в границах улиц Владимирская, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, в районе центрального теплового пункта Дачная, 5. Теплоснабжающей организации поставлена задача закончить монтаж трубопроводов центрального теплоснабжения в срок до 15 сентября 2021 года, - сообщили чиновники.

Самарцев просят с пониманием относиться к временным неудобствам. После завершения реконструкции горячее водоснабжения будет подаваться с нормативными параметрами.