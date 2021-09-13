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Общество13 сентября 2021 9:08

В Самаре 18 сентября 2021 года перекроют движение по дороге на кладбище «Лесное» в Красноглинском районе

«Дорогу любви» в поселке Управленческий закроют из-за проведения «Кросса Нации»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Схема ограничения движения

Схема ограничения движения

В субботу, 18 сентября 2021 года, в Красноглинском районе будет проводиться спортивное мероприятие «Всероссийский день бега «Кросс Нации». В связи с проведением соревнований, автомобильную дорогу от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное» временно перекроют.

- 18 сентября 2021 года с 8:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия, - сообщили представители администрации Самары.

Чиновники просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.