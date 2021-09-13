В Самаре в ночь на 13 сентября 2021 года сбили пешехода на улице Советской Армии

Полицейские разбираются в обстоятельствах ночного ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью, 13 сентября 2021 года, на улице Советской Армии произошло страшное ДТП с участием пешехода. Момент аварии попал на видео регистратора встречного автомобиля.

Суда по опубликованным в сети кадрам, человек переходил дорогу в темное время суток на запрещающий сигнал светофора напротив Самарского государственного экономического университета. Кроме того, у пешехода не видно светоотражающих элементов на одежде.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Официального комментария от ГУ МВД по Самарской области в настоящее время не поступало. Кроме того, неизвестно, жив пешеход или нет.