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Происшествия13 сентября 2021 10:11

В Самаре в ночь на 13 сентября 2021 года сбили пешехода на улице Советской Армии

ДТП произошло напротив Планового университета
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские разбираются в обстоятельствах ночного ДТП

Полицейские разбираются в обстоятельствах ночного ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью, 13 сентября 2021 года, на улице Советской Армии произошло страшное ДТП с участием пешехода. Момент аварии попал на видео регистратора встречного автомобиля.

Суда по опубликованным в сети кадрам, человек переходил дорогу в темное время суток на запрещающий сигнал светофора напротив Самарского государственного экономического университета. Кроме того, у пешехода не видно светоотражающих элементов на одежде.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Официального комментария от ГУ МВД по Самарской области в настоящее время не поступало. Кроме того, неизвестно, жив пешеход или нет.

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В Самаре сбили пешехода
В Самаре сбили пешехода