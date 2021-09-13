Врачи рассказали, зачем самарцам знать свой ВИЧ-статус

Знать свой ВИЧ-статус - важно.

Вирус иммунодефицита человека может совсем никак не проявлять себя долгое время. Ни симптомов, ни жалоб, а вирус развивается, разрушая клетки иммунной системы. Поэтому медики напоминают, что даже если человек чувствует себя абсолютно здоровыми, не ведет беспорядочную половую жизнь и не употребляет наркотики, проверить свой ВИЧ-статус необходимо.

Почему? Зная свой ВИЧ-статус, человек может:

- Не допустить передачу опасного вируса другим людям.

- Перестать переживать из-за неопределенности. Это особенно важно, если были ситуации, связанные с риском передачи ВИЧ.

- Предотвратить развитие оппортунистических инфекций.

- Подготовиться к осознанному родительству. Помните: люди с положительным ВИЧ-статусом могут родить здоровых детей.

- Своевременно начать получать необходимую медицинскую помощь и предотвратить развитие СПИДа.

- Только своевременная диагностика ВИЧ-инфекции поможет предотвратить тяжелое течение заболевания. Люди с положительным статусом при применении специальной терапии могу прожить долгую и счастливую жизнь, родить здоровых детей, - напоминают специалисты Самарского спидцентра.

Пройти тестирование бесплатно и анонимно в сентябре можно в мобильных пунктах тестирования:

9 сентября с 12:00-14:00 - г.Самара, мкр. Крутые Ключи, центральный вход Городская поликлиника №1 Самара (ул.Маршала Устинова, дом 10/1);

16 сентября с 10:00-14:00 - Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, центральный вход ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ (ул. Больничная, 44);

15 сентября с 9:00-13:00 - центральный вход Самарской городской поликлиника №14 (Ново-Садовая, 311);

23 сентября с 10:00-14:00 - г.Кинель центральный вход Кинельской центральной больницы города и района (ул.Светлая, дом 12);

30 сентября - Самарская область, Волжский район, п.Придорожный, мкр.Южный город центральный вход Гбуз-Со Волжская-Црб (Николаевский проспект, дом 17), а так же во всех отделениях областного СПИД Центра.